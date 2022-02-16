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رياضة > وكيله يُعلنها.. “النصر” يفاوض حارس مرمى منتخب مصر
16/02/2022   10:24 م

وكيله يُعلنها.. “النصر” يفاوض حارس مرمى منتخب مصر

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أعلن سيد مرعي، وكيل حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبوجبل “غاباسكي”، تلقيه عرضًا من نادي النصر.

وقال مرعي، وفقًا لـ “العربية نت”:”تلقى موكلي عرضاً من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضِ من ناد سعودي آخر، لكن غاباسكي يضع الاستمرار مع الزمالك أولويته القصوى”.

وأتم وكيل الحارس الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، تصريحاته بقوله:”موكلي دخل فترة الأشهر الستة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات الرئاسة، وسيتم الجلوس مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين”. وفق “أخبار 24”.

وكيله يُعلنها.. “النصر” يفاوض حارس مرمى منتخب مصر

رياضة
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