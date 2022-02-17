“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء اليوم (الخميس) صحوة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف، وعلى أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.