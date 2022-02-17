ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها من الأسرة في حال تعرّض الطفل للاختطاف؟.. قانوني يوضح

تحدث المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن الإجراءات التي يجب على الأسر اتخاذها في حال تعرض أطفالهم للاختفاء أو الاختطاف، مقدماً نصيحة لمن يسافر أبناؤهم معهم إلى الخارج.
وقال الوهيبي، إنه يجب في حالات الاختطاف اللجوء إلى الجهات الرسمية وعدم الدخول للطرق “الملتوية” من خلال التعامل مع جهات غير رسمية؛ كون ذلك قد يعرّض الأسرة إلى حالات من الابتزاز.
وأضاف أن توقيت الإبلاغ عن تغيب الطفل يختلف حسب الحالة ومدى خطورة الواقعة؛ ففي حالة اختفاء الطفل في نزهة برية يجب الإسراع بإبلاغ الجهات المعنية، وأما في حال اختفائه داخل مجمع تجاري يتم اللجوء إلى إدارة المجمع لمراجعة الكاميرات وغير ذلك.
ونوه خلال لقائه مع برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “mbc”، إلى أن الإبلاغ عن حالات التغيب والاختفاء يكون من خلال الأقارب من الدرجة الأولى وتحديداً والد ووالدة الطفل، موضحاً أن الطفل وفقاً للنظام هو من لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً حتى لو ظهرت عليه علامات البلوغ. وفق “أخبار 24”.
ونصح الأسر التي تصطحب أطفالها في سفريات للخارج بالابتعاد عن المبالغة في المظهر الخارجي وركوب السيارات الفاخرة وغير ذلك لتجنب وجود أي مخاطر على الأطفال، مبيناً أن الكثير من حالات الاختطاف يقف وراءها الأقارب.
إجراءات يجب أن تتبعها إذا تعرض طفلك للاختطاف!#صباح_الخير_يا_عرب#MBC1
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— صباح الخير يا عرب (@SAYA_Show) February 16, 2022