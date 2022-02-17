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رياضة > ناقد رياضي: “دياز” لم يكن أفضل الخيارات للهلال.. وتجاربه الأخيرة فاشلة
17/02/2022   8:27 ص

ناقد رياضي: “دياز” لم يكن أفضل الخيارات للهلال.. وتجاربه الأخيرة فاشلة

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تحفظ الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، على اختيار المدرب الأرجنتيني رامون دياز مديراً فنياً لنادي الهلال خلال الفترة الحالية بعد إقالة المدرب ليوناردو جارديم.

وقال الجاسر في مداخلة مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن رامون دياز لم يكن أفضل الخيارات لتدريب الهلال، خاصة أن جميع تجاربه في الفترة الأخيرة بما فيها الاتحاد وبيراميدز المصري كانت “فاشلة”.

ونوه إلى أن الزمن يتغير والرؤية حول المدرب لابد أن تتغير أيضاً، موضحاً أن التغيير كان ضرورة حتمية في الهلال والأمل هو نجاح “دياز” في كسب اللاعبين بالفريق وتقديم مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

ناقد رياضي: “دياز” لم يكن أفضل الخيارات للهلال.. وتجاربه الأخيرة فاشلة

رياضة
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