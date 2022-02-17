لتجنب تعرضك للسرقة.. إليك 6 طرق للحفاظ على أمانك عند التسوق عبر الإنترنت

يتعرض العديد من المستخدمين الراغبين في التسوق عبر الإنترنت، للسرقة والنصب الإلكتروني واختراق الحسابات البنكية والتعرض للمواقع المزيفة، ما يستلزم اتباع إجراءات احتياطية لتجنب السقوط في هذا الأمر.
واستعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي وفقاً لبرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، 6 طرق للحفاظ على أمان المستخدم عند التسوق عبر الإنترنت.
وأوضح الوهيبي أنه ينبغي التأكد من بدء عنوان الصفحة ببروتوكول التشفير الآمن (https:)، بدلًا من البرتوكول الشائع (http:)، والتحقق من شروط البيع مثل سياسات الاستيراد، إضافة إلى طباعة سجلات التعاملات على شبكة الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة التأكد من المنتج قبل شرائه عن طريق قراءة الوصف الذي يقدمه بائع المنتج، إلى جانب التحقق من كشف حساب البطاقة الائتمانية بانتظام مرة واحدة على الأقل كل شهر، وربط البطاقة بحساب سداد لإجراء عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية المحلية المشاركة.