الزعاق: وُلدت على شحنة رمل وتحت نخلة.. وإحدى قريباتي عارضت ظهوري على التلفاز

روى الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، تفاصيل ولادته في ظروف قاسية كانت سببًا فيما بعد لدخوله إلى علم الفلك.
وأوضح الزعاق خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أنه وُلد على شحنة رمل وتحت نخلة، ونام أول ليلة في حياته بغرفة البقرة خوفًا من تيار الهواء، وذلك لعدم وجود غرف مستقلة في منزل عائلته.
وأشار إلى أنه كانت لديه مخاوف من الظواهر الكونية في فترة ما قبل الدراسة، وهذه المخاوف كانت السبب الرئيسي لدخوله علم الفلك، منوهًا بأن تقويم الزعاق الورقي يطبع سنويًا وتم تحويله إلى برنامج تلفزيوني. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن إحدى قريباته عارضت ظهوره على قناة “العربية” بسبب الموسيقى، بدلًا من تشجيعه وتحفيزه، موضحًا أن بعض المسؤولين في وزارة التعليم لا يفرقون بين علم الفلك والتنجيم.
ولدت على شحنة رمل وتحت نخلة وأول ليلة في حياتي نمت بغرفة البقرة خوفاً من لفح الهواء
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 16, 2022
بعض المسؤولين في وزارة التعليم لا يفرقون بين علم الفلك والتنجيم.#سؤال_مباشر#السعودية @khalid76@dralzaaq pic.twitter.com/IB4JVHo8iy
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2022