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جديد المحليات > نداء لبث الحماس والفخر.. تعرّف على نخوة العوجا في الدولة السعودية وسبب تسميتها
17/02/2022   8:25 ص

نداء لبث الحماس والفخر.. تعرّف على نخوة العوجا في الدولة السعودية وسبب تسميتها

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يزخر تاريخ المملكة بالعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية ذات القيمة التاريخية، ومن بينها “نخوة العوجا” التي ارتبطت بالدولة السعودية.

وتُعرّف النخوة بأنها نداء مرتبط بمجتمع أو دولة يبث في أهلها الحماسة والفخر.

ونخوة العوجا هي النداء الذي يبث الحماس والفخر وروح الانتماء للوطن، حيث يطلقها أبناء الوطن في أهازيجهم الوطنية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح كتاب “يوم التأسيس” أن “العوجا” هي الدرعية التي تقع على امتداد وادي حنيفة بطبيعته المتعرجة.

وأشار إلى قول الشاعرة موضي الدهلاوية:

سِر ومَلفاك للعوجا مِسِيره .. ديرة الشيخ بلّغه السلام (المقصود هنا بالشيخ: الإمام عبدالله بن سعود)

 كما قال الشاعر: حنا هل العوجا وحنا اللي نرد الضديد .. والطايلة يحظى بها من عز طاروقها.

نداء لبث الحماس والفخر.. تعرّف على نخوة العوجا في الدولة السعودية وسبب تسميتها

جديد المحليات
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