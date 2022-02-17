“فهد الطبية” توضح سبب الشعور بآلام أسفل الظهر وقت النوم.. و3 تمارين تتغلب عليها

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، سبب الشعور بآلام أسفل الظهر وقت النوم، وكيفية التغلب عليها من خلال بعض التمارين البسيطة التي يمكن ممارستها قبل النوم بشكل يومي.
وبيّنت المدينة، أن أهم أسباب تلك الآلام هو الإرهاق المتراكم والمجهود الحركي على الجسم، موضحةً أنه يمكن تطبيق بعض التمارين التي تهدف لاستطالة عضلات الجذع وأسفل الظهر من 5 إلى 10 مرات قبل النوم.
ولفتت إلى أن التمرين الأول يكون من خلال تقويس الظهر للأعلى عبر شد عضلات البطن والردفين مع ترك الرأس ينحدر قليلاً للأسفل، ومن ثم ترك الظهر يتدلى بلطف باتجاه الأرض مع إبقاء الذراعين مستقيمتين. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن التمرين الثاني يكون من خلال تقريب الوركين في الخلف إلى الكعبين وجعل اليدين للأمام بحيث تكون الذراعين ممتدتين إلى الإمام، مشيرةً إلى أن التمرين الثالث يتم من خلال تحريك الركبتين باتجاه اليمين واليسار مع التكرار 10 مرات لكل اتجاه.