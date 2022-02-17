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جديد الخرج > لجنة الخرج الشبابية تشارك في الملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض
17/02/2022   8:18 ص

لجنة الخرج الشبابية تشارك في الملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض

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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اقيم الملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض في مقر إمارة الرياض وبحضور محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي وسعادة رئيس جامعة الأمير سطام د. عبدالرحمن بن هلال الطلحي وسعادة مدير تعليم الخرج د. خالد بن عبدالله العتيبي .

وقد مثّل اللجنة الشبابية بمحافظة الخرج في هذا الملتقى مقرر اللجنة أ .بدر بن عبدالله السليمان . وعضوي اللجنة : الشاب سيف بن منادي العنزي والشابة الهنوف بنت فالح العجمي .

وتضمن الملتقى خمس جلسات وبثلاث اوراق عمل لكل جلسة تختص برؤية الشباب ومنصات التطوع وحوكمة اللجان الشبابية ، والشراكات.

وقد قدم الشاب سيف العنزي ورقة عمل عن هيكلة اللجان الشبابية وتطرق فيها عن تجربة لجنة شباب الخرج في تلك الهيكلة.

واختتم الملتقى أعماله بعدد من التوصيات . كما تم تكريم المشاركين والتقاط الصور التذكارية.

 

لجنة الخرج الشبابية تشارك في الملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض

جديد الخرج
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