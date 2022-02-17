عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن مسرحية شعرية غنائية تعد الأولى من نوعها في المملكة

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه جارٍ العمل على تجهيز مسرحية شعرية غنائية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، مستبعدًا إطلاقها بحلول يوم التأسيس المقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن هذه المسرحية تعد أول مسرحية شعرية غنائية سعودية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من نصها الذي استغرق وضعه عدة شهور.
وتابع، في عدة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “انتهينا من النص ونحن في مرحلة تنفيذه موسيقيًا ومسرحيًا وفنيًا، وعسى أن نوفق في الظهور بعمل يليق بوطننا الكريم، فالمسرحية شعرية غنائية، ولأنها الأولى من نوعها في السعودية فنحن حريصون على ظهورها بأفضل صورة ممكنة وهذا سيأخذ وقتًا للتحضير”.
وأكد أن العمل ضخم ويحتاج لمجهود ووقت وبروفات مكثفة، لافتا إلى أنهم في طور الانتهاء من الشكل الموسيقي للمسرحية من خلال الملحنين سهم وصادق الشاعر.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المسرحية تضم ممثلين ومطربين، مشيرًا إلى أنه هو من طرح فكرة المسرحية ويتولى حاليا الإشراف عليها، فضلا عن أنه شارك أيضا 9 شعراء آخرين في كتابة نص المسرحية.
الله يحفظك ويسعدك🙏❤️..
والعمل ليس أوبريت بل مسرحية شعرية غنائية ولأنها الأولى من نوعها في السعودية فنحن حريصون على ظهورها بأفضل صورة ممكنة وهذا سيأخذ وقتًا للتحضير https://t.co/QZMvGOVKoI
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 16, 2022