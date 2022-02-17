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رياضة > تاريخ مواجهات “النصر” و “الباطن” في دوري المحترفين
17/02/2022   2:56 م

تاريخ مواجهات “النصر” و “الباطن” في دوري المحترفين

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يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الباطن، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.

وسبق والتقى الفريقان في 9 مباريات؛ حيث فاز النصر في 6 مباريات مقابل انتصارين للباطن، فيما ساد التعادل في مباراة.

ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز 14 برصيد 19 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

تاريخ مواجهات “النصر” و “الباطن” في دوري المحترفين

رياضة
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