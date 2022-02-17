تاريخ مواجهات “النصر” و “الباطن” في دوري المحترفين

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الباطن، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.
وسبق والتقى الفريقان في 9 مباريات؛ حيث فاز النصر في 6 مباريات مقابل انتصارين للباطن، فيما ساد التعادل في مباراة.
ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز 14 برصيد 19 نقطة.
✔️ بـ6 انتصارات.. #النصر يتفوّق على #الباطن🔝 #أرقام_SPL #الباطن_النصر pic.twitter.com/NghD5cTIMm
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 17, 2022
وفق “أخبار 24”.