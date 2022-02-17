“نجم” تطلق حملة “أمِّن وارتاح” لتعزيز الثقافة التأمينية

أطلقت شركة نجم مبادرة زيادة انتشار التأمين تحت شعار “أمِّن وارتاح”، لنشر التوعية بأهمية التأمين وفوائده المادية والنفسية، وبما يؤدي إلى زيادة أعداد وثائق التأمين على المركبات.
وتستهدف نجم من خلال هذه الحملة تعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، وإلقاء الضوء على أهمية تجديد وثائق التأمين قبل انتهاء صلاحيتها وجدوى ذلك للعميل، وزيادة انتشار وثائق التأمين بشقيه الإلزامي والشامل على المركبات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان أهمية المبادرات النوعية التي تطلقها نجم، بالتعاون مع الشركاء، لكونها تتجاوز الجانب التقني لتطوير القطاع، إلى البعد المجتمعي المرتبط بالوعي الجماعي والثقافة التأمينية على مستوى الوطن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “إن نجم تحرص على الارتقاء بتجربة العميل، وجودة حياته من خلال تثقيفه بأهمية التأمين والفوائد النفسية والمادية التي سيجنيها منه وبما يدعم بالتالي تحقيق المستهدفات الاجتماعية والمعرفية لرؤية 2030”.
وستعمل مبادرة “أمِّن وارتاح” على إبراز التطورات المتوقعة في قطاع التأمين على المركبات وفرص نموه، واستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتأمين، وكذلك رفع نسبة الالتزام بالتأمين الشامل مقارنة بالتأمين ضد الغير، والتوعية بأهمية الأتمتة في تجديد وثائق التأمين من خلال القنوات الرقمية العديدة والمتنوعة التي توفرها نجم.