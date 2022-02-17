تعرف على تفاصيل وحكام مباراتي اليوم من منافسات الجولة الـ 21

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباراتي اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبدأ اليوم بمواجهة الباطن لنظيره النصر، عند 3:45 مساءً على ملعب نادي الباطن، تليها مواجهة التعاون لنظيره الاتحاد عند 6:35 على مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتليهما مباراة الأهلي ونظيره الفيحاء عند 6:55 مساءً على استاد الأمير عبدالله الفيصل ثم يُختتم اليوم بمواجهة الهلال والشباب عند 8:40 مساءً عل استاد الأمير فيصل بن فهد.
وجاء حكام مباريات اليوم كالتالي:
وفق “أخبار 24”.