سيطرة اتحادية في مواجهات التعاون بالدوري

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.
وسبق والتقى الفريقان في دوري المحترفين 23 مرة: ففاز الاتحاد في 12 مباراة مقابل 6 انتصارات للتعاون، فيما ساد التعادل في 5 مباريات.
ويدخل الاتحاد المباراة متصدرًا لجدول الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز 11 برصيد 21 نقطة.
✔️ “المتصدّر” يتفوّق على #التعاون في دوري المحترفين 🔝#أرقام_SPL #التعاون_الاتحاد pic.twitter.com/KY7LumEqFp
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 17, 2022
وفق “أخبار 24”.