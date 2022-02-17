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رياضة > سيطرة اتحادية في مواجهات التعاون بالدوري
17/02/2022   2:55 م

سيطرة اتحادية في مواجهات التعاون بالدوري

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يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.

وسبق والتقى الفريقان في دوري المحترفين 23 مرة: ففاز الاتحاد في 12 مباراة مقابل 6 انتصارات للتعاون، فيما ساد التعادل في 5 مباريات.

ويدخل الاتحاد المباراة متصدرًا لجدول الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز 11 برصيد 21 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

سيطرة اتحادية في مواجهات التعاون بالدوري

رياضة
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