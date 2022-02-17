نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > هل يُقلص “الفيحاء” فارق المواجهات أمام “الأهلي” في الدوري؟
17/02/2022   2:55 م

هل يُقلص “الفيحاء” فارق المواجهات أمام “الأهلي” في الدوري؟

+ = -
625

يستعد نادي الفيحاء لمواجهة نظيره الأهلي، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.

وسبق والتقى الفريقان في 7 مباريات؛ حيث فاز الأهلي في 3 مباريات مقابل انتصار وحيد للفيحاء، فيما ساد التعادل في 3 مباريات.

ويدخل الفيحاء المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

هل يُقلص “الفيحاء” فارق المواجهات أمام “الأهلي” في الدوري؟

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.