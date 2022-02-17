هل يُقلص “الفيحاء” فارق المواجهات أمام “الأهلي” في الدوري؟

يستعد نادي الفيحاء لمواجهة نظيره الأهلي، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.
وسبق والتقى الفريقان في 7 مباريات؛ حيث فاز الأهلي في 3 مباريات مقابل انتصار وحيد للفيحاء، فيما ساد التعادل في 3 مباريات.
ويدخل الفيحاء المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.
✔️ على #الفيحاء.. #الأهلي يتفوّق🔝#أرقام_SPL #الأهلي_الفيحاء pic.twitter.com/11z4E9Z9sP
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 17, 2022
وفق “أخبار 24”.