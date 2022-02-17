ملامح من تشكيل “الهلال” لمواجهة “الشباب”

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الشباب، اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين “جولة التأسيس”.
وظهرت ملامح من التشكيل الذي سيخوض به رامون دياز مباراة الشباب خلال المناورة التي أجراها بمران يوم أمس (الأربعاء)؛ حيث اعتمد وفقًا لـ “الرياضية”، على الثنائي المالي موسى ماريغا والنيجيري أودوين إيغالو لقيادة الهجوم فيما سيعود علي البليهي للمشاركة بعد غياب.
ويميل مدرب الهلال، للتعويل على عبد الله المعيوف، في مركز حراسة المرمى على أن يملأ دياز فراغ غياب محمد كنو والبرازيلي ماتيوس بيريرا الموقوفين، بزميليهما سلمان الفرج والبيروفي أندريه كاريلو أو البرازيلي ميشيل ديلجادو.
ويدخل الهلال المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.