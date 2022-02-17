قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا تضع “الأخضر” على رأس المجموعة الرابعة في مواجهة هذه الفرق

وضعت نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، التي أقيمت اليوم (الخميس)، منتخب المملكة في المجموعة الرابعة بمواجهة منتخبات الإمارات واليابان وطاجيكستان.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات أوزبكستان وإيران وقطر وتركمانستان، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن والعراق والكويت، إلى جانب منتخب أستراليا.
وجاء منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة بمواجهة ثلاثة منتخبات أخرى هي تايلاند وفيتنام وماليزيا، ليبلغ بذلك عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 16 منتخباً.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في مدينتي طشقند وقرشي بأوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.