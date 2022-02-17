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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تقدم 4 إرشادات لتفادي تأثر الأدوية بنوع الطعام الذي يتناوله المريض
17/02/2022   5:06 م

“الغذاء والدواء” تقدم 4 إرشادات لتفادي تأثر الأدوية بنوع الطعام الذي يتناوله المريض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية اتباع بعض الإرشادات للحد من التداخلات الغذائية الدوائية، والتي تؤدي إلى أن الدواء قد لا يعمل بالشكل المطلوب.

وأبانت أخصائية السلامة الدوائية، لمى الحسيني، أن العديد من الأدوية قد يتأثر بنوع الطعام الذي يتم تناوله وكذلك التوقيت، لذلك يفضل تناول الدواء على معدة فارغة قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين.

وأشارت “الحسيني” إلى أن بعض الأدوية التى تتأثر بالغذاء، تشمل مضادات الحموضة، وأقراص الحديد، والفيتامينات، بالإضافة إلى أن هناك أدوية أخرى لا تتأثر بالطعام مطلقًا. وفق “أخبار 24”.

وتنصح لتجنب التداخلات الدوائية الغذائية، بأهمية قراءة النشرة الدوائية، وأخذ الدواء مع كمية كافية من الماء، بالإضافة لتجنب تناول المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد، مع استشارة الطبيب أو الصيدلي عند حدوث مثل هذه التداخلات.

“الغذاء والدواء” تقدم 4 إرشادات لتفادي تأثر الأدوية بنوع الطعام الذي يتناوله المريض

جديد المحليات
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