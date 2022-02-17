بعدما وصفاه بـ”التعسف في الاستجوابات البرلمانية”.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والخارجية بالكويت

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
وأكد مركز التواصل الحكومي اليوم (الخميس)، أنه صدر أيضاً مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة.
وأشار إلى أنه تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.
وكان الوزيران قد تقدما، أمس (الأربعاء) باستقالتيهما من الحكومة احتجاجاً على ما وصفاه بـ”التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية”، وقالا في خطاب الاستقالة، إنهما يعربان عن أسفهما لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ مما دفعهما إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتيهما. وفق “أخبار 24”.
وأضافا: نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام”.