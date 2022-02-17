“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق ابتداءً من يوم غد إلى الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة سوف تشهد تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد (الجمعة) إلى يوم الإثنين المقبل.
وتوقع أن يمتد تأثير الرياح للأتربة والغبار من يوم غد (الجمعة) إلى يوم الإثنين المقبل، إلى حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض، ونجران والأجواء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة، مرجحا أن يزداد تأثيرها يومي السبت والأحد لتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س.
وأضاف أن أمطار خفيفة إلى متوسطة ستهطل يومي السبت والأحد على تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وأملج، والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل، وطريف وعرعر ورفحاء، والمدينة المنورة والعلا والعيص ووادي فرع والمهد وبدر وينبع، والعاصمة المقدسة والطائف وخليص والكامل والجموم وجدة ورابغ والليث والقنفذة. وفق “أخبار 24”.
كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين ستتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدنية المنورة.