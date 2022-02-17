تعرّف على أماكن ومواعيد وشروط حضور فعاليات يوم التأسيس 22 فبراير في كافة مناطق المملكة

تشهد مدن المملكة ابتداءً من 22 من فبراير الجاري عددًا من الفعاليات، المقامة احتفاءً بـ”يوم التأسيس”، الموافق 22 فبراير من كل عام، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.
فعالية مسيرة البداية:
تُقام في الرياض، بوادي نمار، وتحكي عبر 10 مشاهد قصة ثلاثة قرون مضت بمشاركة 3500 مؤدٍّ يحكون عبر القصص التمثيلية قصة تأسيس المملكة وتطورها على مدار ثلاثة قرون.
أوبريت التأسيس:
يقام يوم 23 فبراير على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض ستي أيقونات تاريخية مرت خلال الثلاثة قرون بداية من المؤسس في قالب مسرحي غنائي.
عرض الضوء:
يقام في الرياض مساء يوم 24 فبراير حيث تمزج لوحاتها الفنية العشر بين الألعاب النارية وعروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتية، فيما تم تخصيص موقع تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول للاستمتاع بمتابعة اللوحات الفنية.
المجلس:
يحتضن المتحف الوطني بمدينة الرياض من الفترة من 22 حتى 24 فبراير، فعالية “المجلس”، والتي تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة، وتوثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى.وفق “أخبار 24”.
نجناج:
سيكون في كافة مناطق المملكة فعالية “نجناج” وهو المكان الذي تعلو فيه أصوات الباعة والمشترين بحسب ما وصف المؤرخون لتأخذ الزائر إلى عصر حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب إقامة معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر متخصص بالقهوة السعودية.
مواقع فعالية نجناج في مناطق المملكة:
وستقام فعالية “نجناج” في منطقة الرياض بساحة العروض على طريق الدائري الشرقي، وفي مناطق جدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وحائل، وعرعر، وسكاكا، وأبها، والباحة، ونجران، وجازان، وتبوك، وبريدة، ومن المقرر أن تبدأ جميع الفعاليات من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة الـ 11 مساء.
الشروط العامة والصحية لحضور الفعاليات
تضمنت الشروط العامة التي يلتزم بها الزائر من أجل حضور الفعاليات، منع التدخين داخل مقر الفعالية، والإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وفيما يخص دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ، ويمنع دخول الحيوانات بكامل أنواعها.
كما وضعت اللجنة المنظمة لفعاليات يوم التأسيس عددًا من الشروط الصحية التي يجب أن يلتزم بها الزائر من أجل الحصول على التذكرة والسماح له بحضور الفعاليات، والتي منها أن تكون الحالة الصحية للزائر في تطبيق توكلنا “محصن”، ويُمنع الدخول بدون كمامة.