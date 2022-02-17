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جديد المحليات > بالفيديو.. ​مهندس طيران سعودي يروي قصة كفاحه من حامل شنط في مطار أمريكي إلى تحقيق حلمه بتصنيع الطائرات
18/02/2022   12:43 ص

بالفيديو.. ​مهندس طيران سعودي يروي قصة كفاحه من حامل شنط في مطار أمريكي إلى تحقيق حلمه بتصنيع الطائرات

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روى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، المهندس منير بخش، قصة كفاحه التي بدأت من حامل شنط في مطارات أمريكا، حتى تحقق حلمه في هندسة الطيران وصناعة الطائرات.

وقال المهندس بخش، خلال لقائه ببرنامج “ألف ميل” على قناة “السعودية”، إن حبه لهندسة الطيران بدأ بمساعدة والده الذي كان يعمل بميكانيكا السيارات، مبيناً أنه تعلم الكثير عن أجزاء السيارات وصيانتها ليقرر بعدها دخول هندسة الطيران، وتصميم هياكل الطائرات.

وأضاف أنه التحق بإحدى الكليات الأمريكية على حسابه الخاص، رغم حصوله على معدل دراسي منخفض في الثانوية، مشيراً إلى أن دخوله الكلية كان خاضعاً للقبول المشروط، موضحاً أنه عمل بائعاً للصحون في أحد المولات الأمريكية براتب 7 دولارات من أجل سد حاجته وتكملة دراسته بالكلية.

وتابع بأنه التحق بجامعة امبري ريدل للطيران بفلوريدا، ثم حصل على بعثة من المملكة، واستطاع تكملة هندسة الطيران ومن ثم الحصول على الماجستير الأول والثاني والتخرج بمرتبة الشرف، مشيراً إلى أنه بعد التخرج عمل في مطار سانت لويس بأمريكا في حمل الشنط من الطائرات وإليها أيضاً، إلى أن علم مديروه بمؤهله الدراسي ليتم توظيفه مديراً للعمليات بالمطار نفسه.

واستدرك بأنه عاد إلى المملكة وعمل في إحدى الشركات لمدة عامين، ليتلقى عرضا من إحدى شركات صناعة الطائرات في سياتل بواشنطن، مبيناً أنه اجتاز اختبار العمل وحصل على وظيفة بالشركة، ليبدأ معها حلمه في صناعة الطائرات.وفق “أخبار 24”.

ونصح الجميع بعدم الوقوف أمام عقبات الحياة، حيث إن النجاح يأتي بالمثابرة، لافتاً إلى أن بره بوالدته أجبره على العودة إلى أرض الوطن بعد جلوسه 27 عاماً في أمريكا، وحصوله على براءة اختراع في صناعة كراسي الأطفال بالطائرات.

بالفيديو.. ​مهندس طيران سعودي يروي قصة كفاحه من حامل شنط في مطار أمريكي إلى تحقيق حلمه بتصنيع الطائرات

جديد المحليات
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