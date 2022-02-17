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جديد المحليات > تعيين عصام الذكير وكيلاً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات
18/02/2022   12:42 ص

تعيين عصام الذكير وكيلاً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات

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صدر قرار بتعيين عصام بن صالح الذكير وكيلاً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات.

ويحمل الذكير درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجتين في الماجستير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومن الجامعة السعودية الإلكترونية.

وشغل الذكير عدّة مناصب قيادية في القطاع الخاص والجهات الحكومية، كان آخرها نائباً للمحافظ لقطاع ريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

كما أن لديه خبرة طويلة وسجل حافل بالإنجازات في مجالات الاستثمار والمالية وإدارة الأصول في القطاعات التنموية والبنكية وريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة وغيرها.وفق “أخبار 24”.

تعيين عصام الذكير وكيلاً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات

جديد المحليات
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