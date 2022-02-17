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جديد المحليات > “الجوازات” ترد على استفسار بشأن الدول المحظور على المواطنين السفر إليها لتفشي “كورونا”
18/02/2022   12:41 ص

“الجوازات” ترد على استفسار بشأن الدول المحظور على المواطنين السفر إليها لتفشي “كورونا”

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ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد الأشخاص، بشأن الدول المحظور السفر إليها، نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب كورونا هي: لبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وفيتنام، وإثيوبيا، والصومال، وأفغانستان، وفنزويلا.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 418 مليون مصاب، وذلك منذ بدء تسجيل أولى حالات الإصابة في الصين في نهاية عام 2019م.وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” ترد على استفسار بشأن الدول المحظور على المواطنين السفر إليها لتفشي “كورونا”

جديد المحليات
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