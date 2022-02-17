مستشار اقتصادي: لم يأتِ الوقت المناسب لقرار “تقليص أيام العمل” لهذا السبب

علّق المستشار الاقتصادي عيد العيد على ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى إمكانية تقليص أيام العمل الرسمية إلى 4 أيام، وتمديد الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام بدلاً من يومين.
وقال العيد، خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن الوضع في المملكة يحتاج إلى عمل كبير جداً من أجل تحقيق رؤية 2030، مستغرباً من طرح فكرة تمديد الإجازة خلال الوقت الحالي خاصة في ظل المشروعات الهائلة التي أطلقتها الرؤية.
وأوضح أن مخاطر تمديد الإجازة تكمن في تأخير المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها على المدى البعيد، مشيراً إلى أنه يمكن تمديد إجازة الموظفين إذا اكتملت المنظومة الاقتصادية في المملكة.وفق “أخبار 24”.
فيديو | المستشار الاقتصادي عيد العيد:
لم يأتِ الوقت المناسب لقرار “تقليص أيام العمل” وقد يعطل ويؤخر أعمال #رؤية_2030 #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/sKXphu3K5Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2022