أول تعليق من “هاسي” بعد التعادل أمام الفيحاء

علق المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على تعادل فريقه أمام الفيحاء، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري المحترفين.
وبهذا التعادل، ورفع الفيحاء بهذا التعادل رصيده إلى النقطة (27) في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة (25) في المركز الثامن.
وقال هاسي في تصريحات بعد المباراة: “نسجل بصعوية في غالبية المباريات، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة أمام الفيحاء، وحين سجلنا احتُسب الهدف تسللا، وبعدها تلقينا هدفًا”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ليس من السهل أن تلعب أمام فريق يعتمد على التكتل الدفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة، كما أن الهدف الذي تلقته شباكنا جاء من خطأ بين لاعبان”.
وتابع:” هذا الموسم صعب، اللاعبون قدموا مباراة جيدة وكان لديهم رغبة في تحقيق الفوز، وما نحتاجه هو صناعة فرصة أكثر للتسجيل”.