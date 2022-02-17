بالفيديو والصور.. “النصر” يخطف فوزًا صعبًا أمام “الباطن” ويصعد لوصافة الدوري

خطف فريق النصر فوزًا هامًا أمام نظيره الباطن، برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة 21 (جولة التأسيس) من الدوري.
وتقدّم نادي النصر بعد مرور (4) دقائق عن طريق لاعبه فينسنت أبو بكر، قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة (24) ثم قلّص فابيو أبرو النتيجة بهدف للباطن من ركلة جزاء في الدقيقة (33).
وعزز خالد الغنام تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة (68) قبل أن يُقلص فابيو أبرو النتيجة بتسديد ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة (79) ثم تعادل زميله زكريا سامي في الدقيقة (81) قبل أن يخطف بيتي هدف الفوز للنصر في الدقيقة (90+1).
ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 19 في المركز 14.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط الأول بضغط من قبل لاعبي النصر، فأرسل اللاعب خالد الغنام كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع الباطن في الدقيقة (3).
وسجل اللاعب الكاميروني فينسنت أبوبكر الهدف الأول للنصر بعد مرور (4) دقائق بتسديدة سكنت شباك حارس مرمى الباطن.
وحاول فريق الباطن مُعادلة النتيجة بهجمة أرسل خلالها اللاعب يوسف الجبلي كرة عرضية أبعدها دفاع النصر في الدقيقة (7)، ثم طالب لاعبو الباطن بركلة جزاء في الدقيقة (8) ولكن لم يحتسبها الحكم بعد عودته لتقنية الـ VAR، قبل أن يرد النصر بعرضية عن طريق لاعبه علي لاجامي في الدقيقة (10) ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وسدد لاعب الباطن، فابيو أبرو، كرة في الدقيقة (15) ولكن مرت بعيدة عن مرمى النصر، ثم أرسل لاعب النصر سامي النجعي كرة عرضية في الدقيقة (17) أبعدها دفاع النصر.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (20) بطاقة صفراء ضد لاعب نادي الباطن، محمد ناجي بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب النصر خالد الغنام.
وسدد لاعب النصر، فينسنت أبو بكر، كرة في الدقيقة (21) ولكنها علت مرمى حارس الباطن، قبل أن يُسجل زميله عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة (24) الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء أبها ليُسددها في المرمى.
وسدد لاعب الباطن، فابيو أبرو، في الدقيقة (26) كرة أبعدها دفاع النصر لركلة ركنية قبل أن يُسدد زميله ريناتو شافيز كرة خطيرة في الدقيقة (27) تصدى لها حارس مرمى النصر.
وحصل نادي الباطن على ركلة جزاء سددها لاعبه فابيو أبرو في مرمى النصر بالدقيقة (33) ليُقلص النتيجة لتصبح تقدم النصر بهدفين مقابل هدف.
وسددّ لاعب الباطن، زكريا سامي كرة في الدقيقة (40) مرت بجوار مرمى حارس النصر.
وأشهر الحكم في الدقيقة (45) البطاقة الصفراء ضد لاعب النصر خالد الغنام بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب الباطن، محمد ناجي.
وبدأ الشوط الثاني بمحاولات لفريق الباطن لمعادلة النتيجة فسدد لاعبه ماوريسيو كرة في الدقيقة (48) ولكنها مرت بعيدة عن المرمى ثم سدد زميله فابيو أبرو كرة في الدقيقة (50) تصدى لها حارس مرمى النصر.
وعاد الباطن للتسديد مرة جديدة على مرمى النصر، عن طريق لاعبه حسين العيسى ولكن أبعدها دفاع النصر في الدقيقة (51).
وأرسل لاعب النصر علي لاجامي عرضية في الدقيقة (55) وأبعدها دفاع الباطن ثم ردّ الباطن بكرة عرضية عن طريق لاعبه يوسف الجبلي في الدقيقة (59) وأبعدها دفاع النصر.وفق “أخبار 24”.
وأجرى المدير الفني لفريق الباطن، تغييرًا في الدقيقة (62) بالدفع باللاعب راكان العنزي بدلاً من يوسف الشمري، قبل أن يرد مدرب النصر بتغيير بالدفع باللاعب سلطان الغنام وخروج منصور الشمري في الدقيقة (64).
وأرسل لاعب النصر حمد المنصور كرة عرضية في الدقيقة (64)، ولكن أبعدها دفاع الباطن قبل أن يُسجل زميله خالد الغنام في الدقيقة (68) الهدف الثالث.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء ضد لاعب الباطن، حسين العيسى في الدقيقة (70) بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب النصر خالد الغنام.
وسدد لاعب النصر، فينسنت أبو بكر، كرة في الدقيقة (72) مرت بجوار قائم حارس مرمى الباطن.
ودفع مدرب النصر في الدقيقة (73) باللاعب بيتي بدلاً من جوناثان رودريغيز وباللاعب أنسيلمو دي مورايس بدلاً من سامي النجعي.
وردّ مدرب الباطن باللاعب عبدالمجيد المطيري في الدقيقة (73) بدلاً من حسين العيسى.
وقلّص الباطن النتيجة بهدف ثانٍ سجله لاعبه فابيو أبرو من ركلة جزاء في الدقيقة (79)، ثم أضاف زميله زكريا سامي الهدف الثالث في الدقيقة (81).
وسجل لاعب النصر بيتي في الدقيقة (90+1) الهدف الرابع للنصر في مرمى الباطن.
شاهد هدف #أبو_بكر لـ #النصر في مرمى #الباطن 📽️⚽️#النصر_الباطن #الباطن_النصرpic.twitter.com/TeKf6Lj8V9
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
شاهد هدف #الصليهم لـ #النصر في مرمى #الباطن ⚽️📽️#النصر_الباطن #الباطن_النصر #يوم_التأسيسpic.twitter.com/4JEYqpG5oK
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
شاهد هدف #فابيو_أبرو لـ #الباطن في مرمى #النصر ⚽️📽️
#الباطن_النصر #النصر_الباطن #يوم_التأسيسpic.twitter.com/saQ7ePvL9J
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
شاهد هدف #خالد_الغنام لـ #النصر في مرمى #الباطن ⚽️📽️#الباطن_النصر #النصر_الباطن #يوم_التأسيسpic.twitter.com/R6Z710w2go
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
شاهد هدف #فابيو_أبرو لـ #الباطن في مرمى #النصر ⚽️📽️#النصر_الباطن #الباطن_النصر #يوم_التأسيسpic.twitter.com/h90QfZwmhX
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
شاهد هدف #زكريا_سامي لـ #الباطن في مرمى #النصر ⚽️📽️#الباطن_النصر #النصر_الباطن #يوم_التأسيسhttps://t.co/Hq5TWKAyCV
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 17, 2022
هدددددف!⚽
د90′ الهدف الرابع لـ النصر عن طريق بيتي مارتينيز
الباطن 3 × 4 النصر#الباطن_النصر #يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/0vnB9xaC5h
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022