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جديد المحليات > أخصائية تُحذر من إمكانية الإصابة بالاكتئاب في أولى فترات العيش بالخارج.. وتنصح بهذا الأمر
18/02/2022   8:23 ص

أخصائية تُحذر من إمكانية الإصابة بالاكتئاب في أولى فترات العيش بالخارج.. وتنصح بهذا الأمر

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حذرت الأخصائية النفسية ندى الأطرش، من إمكانية إصابة الشخص بالاكتئاب في الفترات الأولى له للعيش بالخارج والابتعاد عن الوطن.

وقالت ندى الأطرش خلال لقائها مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن سبب تلك الحالة يعود إلة تغيير بعض العوامل والشعور بالإحباط ولا يتعلق الأمر بمرض ثنائي القطب.

وأضافت أن الانغلاق الزائد عن الحد يؤثر على الشاب عند توجهه إلى بلد منفتح لذا يجب أن تكون طريقة التربية متوازنة، داعيةً إلى عمل دورات تأهيل نفسي للشباب قبل انتقالهم للعيش بالمجتمعات المنفتحة. وفق “أخبار 24”.

أخصائية تُحذر من إمكانية الإصابة بالاكتئاب في أولى فترات العيش بالخارج.. وتنصح بهذا الأمر

جديد المحليات
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