“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق حتى يوم الإثنين.. وأمطار غزيرة على الرياض

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من اليوم (الجمعة) وحتى يوم (الإثنين) المقبل يصاحبها رياح وهطول أمطار.
وقال العقيل، إن التقلبات تتضمن عدة ظواهر جوية متوقعة تشمل ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على مناطق تبوك ونجران والرياض وحائل والشرقية، يصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 50 كم / الساعة.
ونوه خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه التقلبات تسبب شبه انعدام في مستوى الرؤية على الطرق السريعة خارج المدن، داعياً المسافرين على تلك الطرق لتوخي الحذر يومي الجمعة والسبت. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية يصاحبها تساقط خفيف إلى متوسط للأمطار يومي السبت والأحد على مناطق تبوك والمدينة والجوف ومكة المكرمة وحائل والشرقية، على أن تشهد الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية، وكذلك القصيم أمطاراً متوسطة إلى غزيرة أحياناً.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: تقلبات جوية على معظم المناطق ابتداء من يوم غد إلى الاثنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/vOfT4g8hw3
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 17, 2022