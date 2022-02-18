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جديد المحليات > استشاري يوضح طبيعة ما يجري للمريض حال تأخر إنقاذه لمدة 6 دقائق
18/02/2022   8:23 ص

استشاري يوضح طبيعة ما يجري للمريض حال تأخر إنقاذه لمدة 6 دقائق

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أوضح استشاري الطوارئ، الدكتور سعد الخرجي، أن أول 6 دقائق للحالات الصحية الطارئة مهمة لإنقاذ حياة المرضى من الموت، مبيناً أن خلايا الدماغ والقلب والرئتين تبدأ بالموت بعد مرور هذا الوقت في حال عدم الإسعاف سريعاً.

وأضاف الخرجي خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن إنقاذ المريض في أقسام الطوارئ بالمستشفى لا يتعدى 6 دقائق؛ نظراً لوجود كادر طبي وتمريضي إضافة إلى الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الإصابة خارج المستشفى، داعياً إلى تدريب العاملين في الأماكن العامة على المهارات اللازمة لإنعاش القلب الرئوي لإنقاذ حياة المرضى.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح طبيعة ما يجري للمريض حال تأخر إنقاذه لمدة 6 دقائق

جديد المحليات
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