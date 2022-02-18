استشاري يوضح طبيعة ما يجري للمريض حال تأخر إنقاذه لمدة 6 دقائق

أوضح استشاري الطوارئ، الدكتور سعد الخرجي، أن أول 6 دقائق للحالات الصحية الطارئة مهمة لإنقاذ حياة المرضى من الموت، مبيناً أن خلايا الدماغ والقلب والرئتين تبدأ بالموت بعد مرور هذا الوقت في حال عدم الإسعاف سريعاً.
وأضاف الخرجي خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن إنقاذ المريض في أقسام الطوارئ بالمستشفى لا يتعدى 6 دقائق؛ نظراً لوجود كادر طبي وتمريضي إضافة إلى الأجهزة الطبية.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الإصابة خارج المستشفى، داعياً إلى تدريب العاملين في الأماكن العامة على المهارات اللازمة لإنعاش القلب الرئوي لإنقاذ حياة المرضى.
فيديو | استشاري الطوارئ د. سعد الخرجي: أول 6 دقائق لها قيمة كبيرة في حياة المصاب.. ويجب أن يتدرب العاملون في الأماكن العامة على عمليات الإنقاذ #الراصد pic.twitter.com/LbmHGnwZED
— الراصد (@alraasd) February 17, 2022
وفق “أخبار 24”.