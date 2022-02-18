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جديد المحليات > خالد الزعاق: لا أمتلك تصريحاً لمزاولة مهنة الطقس.. وهذه حقيقة خلافي مع “الوطني للأرصاد”
18/02/2022   8:23 ص

خالد الزعاق: لا أمتلك تصريحاً لمزاولة مهنة الطقس.. وهذه حقيقة خلافي مع “الوطني للأرصاد”

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أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، حقيقة وجود خلاف بينه وبين المركز الوطني للأرصاد، ومدى امتلاكه تصريحاً لمزاولة المهنة.

وقال الزعاق خلال لقائه مع برنامج “سؤال مباشر” علة “العربية”، إنه لم يحدث أي خلاف نهائي مع المركز الوطني للأرصاد، مبيناً أنهم طلبوا منه ذات مرة إلقاء النشرة بأسلوبه.

ونوه إلى أن قرار تنظيم هواة الطقس مهم وصائب لكن يجب مراعاة ودعم الهواة، لافتاً إلى أنه لا يملك تصريحاً لمزاولة مهنة الأرصاد وسيتقدم للحصول عليه عند فتح باب التقديم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك هواة متخصصين ولهم باع طويل في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود أرصاد حكومية متقدمة في التصوير والأقمار الصناعية داخل المملكة.

خالد الزعاق: لا أمتلك تصريحاً لمزاولة مهنة الطقس.. وهذه حقيقة خلافي مع “الوطني للأرصاد”

جديد المحليات
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