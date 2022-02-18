“إيفاء”: لا نختص باستقبال طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها

أكدت المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”، عدم اختصاصها في استقبال طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها.
وأوضحت المنصة، أنها تتيح فقط خدمة استعراض كافة المخالفات عبر بوابة المنصة، مشددةً على أن الاعتراض يكون من خلال الجهة التي قامت بتسجيل المخالفة.
يشار إلى أن منصة “إيفاء” هي إحدى المنصات الوطنية التي ينفذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.