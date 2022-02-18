كرمت مدرسة الحازمي الابتدائية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، أحد الطلاب وذلك بعد احتفاظه بمبلغ أخذه من زملائه قبل جائحة “كورونا”، وأعاده إليهم بعد العودة للمدارس بزيادة بعد تشغيل المبلغ في بيع الشاي والفطائر.
وأوضحت المدرسة أن القصة بدأت قبل عامين، وبالتحديد يوم 13 / 7 / 1441هـ، حيث كلف طلاب في الصف السادس الابتدائي زميلهم بشراء كرة من النوع الجيد، وأعطوه المبلغ في ذلك اليوم، وفي المساء توقفت الدراسة بسبب جائحة “كورونا”، وانقطع عن زملائه في الصف، وظلت النقود معه، وكان من الصعب إعادتها.
وأبانت أنه بعدما أثقل المبلغ كاهل الطالب أعطاه لوالده ليحفظه، وبعد ذلك جاء الحظر؛ فاقترح عليه بيع الشاي والفطائر بعد نهاية الحظر، وإشراك نقود زملائه في هذا المشروع المتواضع؛ لكي تنمو وتزداد، وأفهمه والده بأن هذه الأمانة مسؤولان عن نمائها وحفظها حتى إرجاعها لأصحابها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الطالب تعلم الدرس، وبالفعل سلَّم الأمانة لأصحابها بالمدرسة وسط إشادة من معلميه وزملائه الطلاب على أمانته، وحرصه على ردها، مبينة أن الطالب ضـرب أروع القيم في الأمانة، ورد الحقوق لأصحابها.