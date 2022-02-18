تايلاند تغير اسم عاصمتها.. وتستبدل الاسم الأطول في العالم المسجل في “غينيس”

أعلنت تايلاند، تغيير الاسم الرسمي لعاصمتها من “بانكوك” إلى “كرونج ثيب مها ناخون” (Krung Thep Maha Nakhon).
وأقر مجلس الوزراء التايلاندي (الثلاثاء) الماضي الأسماء الجديدة التي اعتمدها مكتب الجمعية الملكية التايلاندية؛ والتي شملت تغيير أسماء بعض الأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم.
وأبانت “الجمعية الملكية” أن الاسم الجديد للعاصمة لن يدخل حيز الاستخدام حتى تتم الموافقة عليه رسمياً من قبل لجنة مختصة والتي ستستصحب معها آراء وملاحظات وزارة الخارجية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “بانكوك” الاسم المعروف للعاصمة التايلاندية ليس الاسم الحقيقي، إنما اسمها الرسمي طويل يتكون من 20 كلمة، وجرى تسجيله في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأطول اسم لمكان في العالم؛ وهو (كرونتب مهانيكون أمن رتناقصين ماهينترا يعطي ماهديلك بوب نبرات راتشاني بوريروم أدومرتشنيوت ماهساتان أمن بيمن أوطان ستيت ساكتتيي وزنكم برأسية).