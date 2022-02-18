تدشين أول مركز للتأشيرات الموحدة في المدينة المنورة.. وهذه أهدافه

دشن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، منير بن سعد، أول مركز للتأشيرات الموحدة في المنطقة.
وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن المركز يهدف إلى تسهيل وتعزيز الخدمات للمواطنين والمقيمين بمنطقة المدينة المنورة، من خلال تجديد جوازات المقيمين، ومنح تأشيرات الدخول لعدة دول مختلفة، مما يُسهم في اختصار الوقت وتوفير الجهد.
وأشارت إلى أنها وقعت مؤخراً اتفاقية مع شركة “VFS Global” بهدف تقديم أعمال وخدمات التأشيرات الشاملة وجوازات السفر من مقر الغرفة.
وأبانت أن مركز التأشيرات الموحد يقدم العديد من الخدمات، منها إصدار التأشيرات لعدة دول مختلفة من بينها بريطانيا، واليونان، وفرنسا، وتجديد الجوازات لعدد من الدول مثل الهند، والفلبين، وسريلانكا.
وفق “أخبار 24”.