“السديس” يشدد على إبراز تطبيق “توكلنا” والتقيد بالاحترازات لقاصدي الحرمين الشريفين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.
ودعا “السديس” الزوار والقاصدين إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وقدم شكره للجميع على تعاونهم وتجاوبهم مع الجهات المعنيّة في تحقيق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية مطمئنة وآمنة. وفق “أخبار 24”.