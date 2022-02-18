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جديد المناطق > بالفيديو.. استثناء المنازل التاريخية في جدة من قرار إزالة الأحياء العشوائية
18/02/2022   3:33 م

بالفيديو.. استثناء المنازل التاريخية في جدة من قرار إزالة الأحياء العشوائية

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تواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة.

وتتوزع هذه المنازل التاريخية، وفقا لـ”العربية”، على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، وفي كل منطقة ما يقارب من 10 منازل، وترغب الجهات الحكومية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ سيتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين. وفق “أخبار 24”.

وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيادي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.

بالفيديو.. استثناء المنازل التاريخية في جدة من قرار إزالة الأحياء العشوائية

جديد المناطق
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