أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .