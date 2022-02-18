سبب غياب “مجرشي” عن مباراة “الأهلي” أمام “الفيحاء”

كشفت مصادر عن سبب استبعاد المدير الفني للأهلي، هاسي، للاعب فريقه علي مجرشي من مباراة الفيحاء.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن هاسي استبعد اللاعب بعد تعرضه لشد بالعضلة الخلفية في التدريب قبل الأخير الذي سبق المباراة.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب سيخضع لكشف طبي، اليوم (الجمعة)، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في مباراة فريقه المهمة أمام الشباب في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك الإثنين المقبل.
وكان الأهلي قد خطف تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته يوم أمس (الخميس) بنظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري (جولة التأسيس).