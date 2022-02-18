“الاحتراف” تُطالب الأندية بتحديث ملف القضايا

أفادت مصادر بأن لجنة الاحتراف باتحاد الكرة، قد أرسلت تعميمًا لكافة الأندية بضرورة تحديث ملف القضايا المحلية والدولية الخاص بها، بشكل دائم.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللجنة طالبت خلال التعميم ذاته، كافة الأندية إزالة أي قضية مغلقة أو مدفوعة، ومن ثم إعادة إرسالها للجنة وبشكل عاجل.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاها بالتنويه إلى اللجنة طالبت بتحديث الملفات المحلية والدولية كافة الخاصة بالقضايا، وفقًا للتعميم الذي سبق وأن أرسل لأندية دوري المحترفين بتاريخ 12 مايو 2020، والتعميم المرسل لأندية الأولى والثانية بتاريخ 7 يونيو 2020، مع ضرورة متابعة وتحديث الملف بشكل دائم.