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جديد المحليات > بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن شكل الأرض خلال رحلته للفضاء.. ويؤكد: “شاهدتُ المملكة أجمل البلاد”
18/02/2022   10:28 م

بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن شكل الأرض خلال رحلته للفضاء.. ويؤكد: “شاهدتُ المملكة أجمل البلاد”

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء السابق، وأول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان، عن شكل الأرض من الفضاء خلال رحلته في المكوك ديسكفري عام 1405هـ – 1985م.

وظهر الأمير في مقطع فيديو نشره الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، رداً على سؤاله بأن ملايين الناس يسألون هذا السؤال، كيف شاهدت الأرض من الفضاء؟

وقال الأمير إنه رأى الناس من الفضاء وكأنهم واحد، وأن الحدود الموجودة بين الدول هي حدود تنظيمية، كما أنه شاهد المملكة أجمل البلاد. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الأرض نصف كروية، وكانوا يدورون حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة، لافتاً إلى أنه كان يشاهد 16 شروقاً و16 غروباً للشمس.

بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن شكل الأرض خلال رحلته للفضاء.. ويؤكد: “شاهدتُ المملكة أجمل البلاد”

جديد المحليات
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