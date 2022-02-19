قبل شراء عقار سكني أو استثماري.. مُختص يقدم هذه النصائح المهمة

قدم المطور العقاري، المهندس بندر المعارك، مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها عند شراء العقارات خلال الفترة الحالية.
وأوضح المعارك، أنه يجب عند شراء عقار تحديد الهدف من ذلك سواء كان للاستثمار أو للسكن، بالإضافة إلى تحديد الميزانية المُخصصة لشراء هذا العقار أو المبالغ التي سيتم الحصول عليها من البنك، وكذلك استشارة المُختصين في حال كان الأمر متعلقاً بالاستثمار.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه إذا كان العقار من أجل السكن فيجب التأكد من أنه مناسب من حيث المواصفات والاحتياجات والميزانية المخصصة لذلك، مضيفاً بأنه في حال كان العقار بغرض الاستثمار فهذا يدخل به اشتراطات كثيرة وعوامل أخرى مثل توقعات العوائد والمكان الموجود به.
هل الوقت الحالي مناسب لشراء عقار؟ أسئلة مهمة يطرحها المهندس بندر المعارك#تواصل_الرسالة#الرسالة @balmaarik pic.twitter.com/4M4pqwDKiw
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 18, 2022