استشاري: كثرة تناول الوجبات السريعة تزيد من احتمالات الإصابة بـ”جرثومة المعدة”

حذر استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور وليد الحزيم، من زيادة احتمالات تعرض الشخص الذي يعتمد على الوجبات السريعة للإصابة بـ”جرثومة المعدة”.
وأضاف الحزيم، أن جرثومة المعدة قد تكون سبباً في الإصابة بالسرطان بنسبة 1% فقط، وقرحة المعدة بنسبة 10 %، والتقرحات السطحية بنسبة 50 %، موضحاً أن مشاكل الارتجاع لا علاقة لها بجرثومة المعدة.
ونوه خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن النسبة الأعلى من المصابين بجرثومة المعدة لا توجد لديهم أعراض، موضحاً أن 50 % من المجتمع حامل للجرثومة ولكنها لا تنشط عند كل الناس.وفق “أخبار 24”.
وحول أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، أشار إلى أن أبرز تلك الأسباب هو تناول الماء والغذاء الملوث أو الملامسة المباشرة بين المصاب والآخرين.
استشاري باطنة وجهاز هضمي: الشخص المعتمد على الوجبات السريعة و”أكل الشارع” أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة عن غيره@WaleedAlhuzaim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZBTAtzmcpv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 18, 2022
د. وليد الحزيم – استشاري الباطنة والجهاز الهضمي: “جرثومة المعدة” قد تكون سبباً في الإصابة بالسرطان أو القرحة بنسبة 1% .. ومشاكل الارتجاع لا علاقة لها بجرثومة المعدة @WaleedAlhuzaim#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1nkIUrwbAD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 18, 2022