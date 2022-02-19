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جديد المحليات > فريق بحثي سعودي يكتشف مُستخلصاً من عظام الدجاج يقضي على السرطان خلال أسابيع.. وهذه قصته
19/02/2022   7:17 ص

فريق بحثي سعودي يكتشف مُستخلصاً من عظام الدجاج يقضي على السرطان خلال أسابيع.. وهذه قصته

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توصل فريق بحثي في جامعة الملك عبدالعزيز إلى اكتشاف مُستخلص جديد من نخاع عظام الدجاج، ينجح في القضاء على الخلايا السرطانية خلال أسابيع قليلة.

وأوضح أستاذ قسم الكيمياء الحيوية السريرية، الدكتور عبدالوهاب نورولي، أن الفريق جرب تأثير هذا المستخلص على الخلايا السرطانية بالكبد والقولون والثدي، ليتم التوصل إلى نتائج مبهرة في هذا الجانب.

ونوه خلال مداخلة مع برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، إلى أن الفريق بدأ في تجربة هذا المستخلص على الحيوان، حيث زرع أوراماً سرطانية في الفئران وقام بإعطائها جرعات مختلفة من البروتين وتمت مراقبتها لمدة 3 أسابيع، مضيفاً أنه تم ملاحظة النتائج وفي الأسبوع الثالث كان الورم على وشك الاختفاء.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الفكرة جاءت بعد اكتشاف أن البروتين المستخلص من نخاع الدجاج له تأثير على البكتيريا والفيروسات، مبيناً أنه لم تتم تجربة هذا البروتين على الإنسان؛ لأن ذلك الأمر يتطلب موافقات معينة.

فريق بحثي سعودي يكتشف مُستخلصاً من عظام الدجاج يقضي على السرطان خلال أسابيع.. وهذه قصته

جديد المحليات
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