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جديد المحليات > “الحصيني” يوضح الخريطة المطرية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. وطبيعة الأجواء في رمضان
19/02/2022   7:17 ص

“الحصيني” يوضح الخريطة المطرية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. وطبيعة الأجواء في رمضان

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، الخريطة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة، وكيف ستكون الأجواء خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الحصيني، إن الحالة المطرية التي ستبدأ اليوم (السبت) ستشهدها أجزاء من مكة المكرمة وجازان وتبوك والقصيم والباحة وعسير والشمالية والشرقية، وكذلك الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.

ولفت في مداخلة مع برنامج “تواصل” على قناة “الرسالة”، إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ويصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة، مبيناً أن الشتاء سينتهي بعد 18 يوماً لكن البرد لن ينتهي وسيكون حاضراً مع بداية فصل الربيع.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأجواء المتوقعة في شهر رمضان المبارك سيغلب عليها الخصائص الربيعية، بحيث تكون الأجواء مُعتدلة مع ميولها للحرارة بالنهار، ولطيفة وتميل للبرودة خلال ساعات الليل، مع إمكانية وجود حالات مطرية.

“الحصيني” يوضح الخريطة المطرية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. وطبيعة الأجواء في رمضان

جديد المحليات
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