بالفيديو.. “التجارة” تستعرض إغلاق العديد من المنشآت المُخالفة لنظام مكافحة التستر.. وكيف ستكون الفائدة

استعرضت وزارة التجارة، جهود فرقها في إغلاق الكثير من المنشآت المُخالفة لنظام مكافحة التستر في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء الفترة التصحيحية التي كانت ممنوحة لها.
وأوضحت الوزارة، أن المنشآت التي تم إغلاقها كانت في العديد من المدن والمناطق وبينها الرياض والقصيم وبلجرشي والمدينة المنورة وجدة وشرورة والخرج وطريف وتبوك وطبرجل والقطيف وعنيزة.
ونوهت إلى أن أبرز أنشطة تلك المنشآت المخالفة كانت في الملابس الجاهزة والعطارة والخردوات وصوالين الحلاقة والنجارة وورش السيارات والأقمشة والأدوات الكهربائية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه المنشآت المخالفة كانت بؤراً لجريمة التستر التجاري ومرتعاً للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة والمقلدة، مبينةً أن إغلاقها يُعد فرصاً استثمارية وتجارية لأبناء وبنات الوطن.
كانت بؤرًا لجريمة التستر التجاري .. ومرتعًا للعمالة المخالفة، وبيع السلع المغشوشة والمقلدة!
تم إغلاقها في الفترة التصحيحية، لتكون فرصًا استثماريةً وتجاريةً لابناء وبنات الوطن 🇸🇦#التستر_جريمة pic.twitter.com/Az3YGjYWnl
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 18, 2022