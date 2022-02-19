​12 جامعة سعودية ضمن تصنيف “التايمز” 2022 للجامعات الناشئة

أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق 12 جامعة سعودية إنجازاً على المستوى الدولي، وذلك حسب تصنيف “التايمز” الدولي للجامعات الناشئة 2022م، (أقل من 50 عاماً).
وجاءت جامعة الملك فيصل بالمرتبة الـ36 حسب تصنيف التايمز الدولي، بينما حققت جامعة الطائف المرتبة 401+.
كما تضمن التصنيف جامعة حائل، وجامعة تبوك، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وكذلك جامعة أم القرى، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، وجامعة جدة، وجامعة الملك فيصل، ثم جامعة القصيم.
وفق “أخبار 24”.