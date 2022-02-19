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جديد المحليات > ​12 جامعة سعودية ضمن تصنيف “التايمز” 2022 للجامعات الناشئة
19/02/2022   7:16 ص

​12 جامعة سعودية ضمن تصنيف “التايمز” 2022 للجامعات الناشئة

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أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق 12 جامعة سعودية إنجازاً على المستوى الدولي، وذلك حسب تصنيف “التايمز” الدولي للجامعات الناشئة 2022م، (أقل من 50 عاماً).

وجاءت جامعة الملك فيصل بالمرتبة الـ36 حسب تصنيف التايمز الدولي، بينما حققت جامعة الطائف المرتبة 401+.

كما تضمن التصنيف جامعة حائل، وجامعة تبوك، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وكذلك جامعة أم القرى، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، وجامعة جدة، وجامعة الملك فيصل، ثم جامعة القصيم.

تعليم

وفق “أخبار 24”.

​12 جامعة سعودية ضمن تصنيف “التايمز” 2022 للجامعات الناشئة

جديد المحليات
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