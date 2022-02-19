بالفيديو.. محامٍ يكشف عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة.. وتأثيرها على الأسعار

كشف المحامي والمستشار القانوني فهد القصيري، عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة وفقاً للتعديلات الجديدة، ومدى تأثيرها على الأسعار.
وقال القصيري خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن دخول شركات عالمية في هذا المجال سوف يفيد المهنة من حيث الاحترافية في العمل، والحوكمة الإدارية، والارتقاء في مفهوم قراءة الأنظمة واللوائح القانونية، إلى جانب خلق الوظائف، مبيناً أن السوق السعودي متعطش لمثل هذه الأمور.
وأضاف أن المكاتب الأجنبية تستطيع التعامل بنصوص النظام السعودي في جميع المجالات، وذلك بعد إيجاد المرونة القضائية بداية من المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية، إلى جانب صدور نظام المحاماة والتعديلات الطارئة عليه. وفق “أخبار 24”.
وحول تأثير المكاتب الأجنبية على ارتفاع أتعاب المحامين، أكد القصيري، أن طول المدة مرتبط بارتفاع الأسعار، خاصة مع اختلاف طلبات الشركات والكيانات عن طلبات الأفراد، مبيناً أن النظام نص على عدم الترافع أمام المحاكم إلا من قبل المحامين المختصين فقط.
المحامي “فهد القصيري”: دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى السعودية، بحسب التعديلات الجديدة، سوف يفيد المهنة @fahadqq#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nrxSAh7xDn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2022
هل التعديلات الجديدة على نظام المحاماة سوف تؤثر على أسعار مكاتب المحاماة بالمملكة؟.. محامي يوضح @fahadqq#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z2rK5dIGSi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2022