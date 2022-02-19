نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. محامٍ يكشف عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة.. وتأثيرها على الأسعار
19/02/2022   7:17 ص

بالفيديو.. محامٍ يكشف عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة.. وتأثيرها على الأسعار

+ = -
508

كشف المحامي والمستشار القانوني فهد القصيري، عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة وفقاً للتعديلات الجديدة، ومدى تأثيرها على الأسعار.

وقال القصيري خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن دخول شركات عالمية في هذا المجال سوف يفيد المهنة من حيث الاحترافية في العمل، والحوكمة الإدارية، والارتقاء في مفهوم قراءة الأنظمة واللوائح القانونية، إلى جانب خلق الوظائف، مبيناً أن السوق السعودي متعطش لمثل هذه الأمور.

وأضاف أن المكاتب الأجنبية تستطيع التعامل بنصوص النظام السعودي في جميع المجالات، وذلك بعد إيجاد المرونة القضائية بداية من المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية، إلى جانب صدور نظام المحاماة والتعديلات الطارئة عليه. وفق “أخبار 24”.

وحول تأثير المكاتب الأجنبية على ارتفاع أتعاب المحامين، أكد القصيري، أن طول المدة مرتبط بارتفاع الأسعار، خاصة مع اختلاف طلبات الشركات والكيانات عن طلبات الأفراد، مبيناً أن النظام نص على عدم الترافع أمام المحاكم إلا من قبل المحامين المختصين فقط.

بالفيديو.. محامٍ يكشف عن فوائد دخول شركات المحاماة الأجنبية إلى المملكة.. وتأثيرها على الأسعار

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199293.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.