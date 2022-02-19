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رياضة > رئيس الزمالك المصري يكشف حقيقة رحيل “أبو جبل” للنصر
19/02/2022   7:16 ص

رئيس الزمالك المصري يكشف حقيقة رحيل “أبو جبل” للنصر

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أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أن حارس الفريق محمد أبو جبل، مستمر مع الفريق، نافيا ما تردد بشأن رحيله عقب نهاية الموسم.

وقال منصور في تصريحات عبر وسائل إعلام مصرية: “أبو جبل مستمر مع الزمالك وأطالب الجميع بعدم الترويج للشائعات، والابتعاد عن الفريق خلال الفترة المُقبلة”.

وتابع: “أبو جبل أكد لي استمراره داخل صفوف القلعة البيضاء، وهو الآن مع بعثة الفريق بأنجولا ولا يفكر في أي شيء سوى مصلحة الفارس الأبيض”. وفق “أخبار 24”.

وكان أبو جبل، الذي ينتهي عقده مع الزمالك في الصيف المقبل، قد تألق خلال النسخة المنصرمة من بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

رئيس الزمالك المصري يكشف حقيقة رحيل “أبو جبل” للنصر

رياضة
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