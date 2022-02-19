بالفيديو.. هناك مواقع تبيعها بعد تسريبها.. خبير تقني يوضح كيف تحمي أرقامك السرية

حذر خبير تقني اليوم الجمعة من استخدام كلمات المرور المتسلسلة أو تلك التي تتضمن الاسم الشخصي لصاحب الحساب، أو أسماء الأبناء.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد الدكتور محمد الصقر خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الأفضل أن تتكون كلمة السر من 12 حرفا ورمزا.
وأكد على أهمية التحقق الثنائي في كلمات المرور بحيث إذا تمكن المخترق من التوصل إلى اسم المستخدم والرقم السري فإنه يعجز عن دخول الحساب. وفق “أخبار 24”.
ونصح الصقر بتغيير كلمات المرور للحسابات الشخصية مرة واحدة على الأقل كل عام، محذراً من أن هناك مواقع تبيع الأرقام السرية بعد تسريبها.
فيديو | د. محمد الصقر لـ #برنامج_120: يجب أن لا تقل كلمات المرور عن 12 خانة لحماية حساباتك الشخصية وتغييرها كل عام بحد أقصى #الإخبارية pic.twitter.com/mRMKtqibmP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2022